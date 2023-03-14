Сезон цветения сакуры стартовал в Токио
В Токио начался сезон цветения сакуры. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля.
Обычно наиболее распространенный сорт сакуры расцветает к концу марта, но в этом году первые бутоны появились на две недели раньше.
Как сообщает РИА Новости, в каждом крупном городе есть своя сакура-эталон, по которой определяют начало цветения. Как уточняется, для официального объявления о начале цветения должно распуститься как минимум пять–шесть бутонов.
10 марта в московском районе Люблино расцвели первые подснежники. Весенние цветы появились по адресу улица Краснодарская, владение 58. Ожидается, что в ближайшее время начнется цветение других растений.
На территории национального парка «Лосиный Остров» в районе Богородское деревья постепенно начинают пробуждаться. 13 марта «Вечерняя Москва» узнала у начальника экологического центра «Чаепитие в Мытищах» Ольги Удры, какие деревья должны зацвести первыми этой весной. Среди появляющихся рано растений можно отметить печеночницу благородную. Она встречается на московской территории национального парка.