Умер мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп

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Мультипликатор и дизайнер Диснейленда Ролли Крамп скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его автобиографию в одной из социальных сетей.

— С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Роланд «Ролли» Фарго Крамп мирно скончался вчера утром (воскресенье, 12 марта — прим. «ВМ») в своем доме в Карлсбаде, Калифорния, — говорится в сообщении.

Очарованный диснеевскими мультфильмами Крамп в 1952 году занял должность ассистента аниматора при создании таких картин, как «Питер Пэн», «Леди и Бродяга», «Спящая красавица» и «101 далматинец».

Спустя семь лет он начал работать в отделе для разработки тематических парков и аттракционов, где был дизайнером. В этот период Крамп создал «Особняк с привидениями», «Зачарованную комнату Тики» и «Базар Страны Приключений».