Россиянам посоветовали хранить квитанции об оплате ЖКУ минимум три года

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Россиянам следует хранить квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) как минимум три года, пока не истечет срок исковой давности. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Бумажные квитанции можно сортировать по годам, подбирая каждый раз отдельные папки или конверты. Еще одним вариантом является фотофиксация приходящих платежных документов.

Тем, кто платит за ЖКУ онлайн, необходимо сохранять скриншоты квитанций и чека об оплате. Это поможет доказать свою правоту в том случае, если управляющая компания (УК) изменит сумму платежа задним числом.

Квитанции могут пригодиться при смене управляющей компании. На всякий случай стоит предоставить доказательства платежей, чтобы не считаться должником в новой организации, говорят эксперты Роскачества.

Еще одним случаем, когда документы могут пригодиться, будет недобросовестная работа УК. Речь идет в том числе и об изменении суммы платежа задним числом.

Третий случай нужен не столько другим, сколько самому плательщику. Речь идет об автоплатежах за услуги ЖКУ: в таком случае после повышения тарифов есть все шансы избежать долгов и пени за недоплаченные суммы.