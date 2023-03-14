Российские подразделения взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Российские военные взяли под контроль одно из помещений предприятия «Востокмаш» в Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ). Об этом во вторник, 14 марта, сообщило РИА Новости.

— Еще 20 декабря здесь Зеленский награждал украинских военных, — передает слова источника с места событий РИА Новости.

ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

Испанская газета El Pais сообщила о крупных потерях ВСУ в Артемовске в местах размещения их лучших подразделений. По информации Wall Street Journal, это происходит в том числе из-за невозможности вывезти раненых из зоны боевых действий.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.