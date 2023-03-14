Фитнес-эксперт Киселева раскрыла три шага к идеальному телу

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева дала советы, как привести себя в оптимальную форму.

Эксперт посоветовала больше двигаться в течение дня. Для поддержания красивого и подтянутого тела совсем не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками, достаточно больше ходить.

— Вышагивайте свои 10 тысяч шагов в день, это очень помогает ускорить метаболизм, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Киселева посоветовала не есть после шести, таким образом уменьшится объем калорийности ежедневного приема пищи.

Вместо жестких диет стоит разработать меню правильного и полноценного питания, куда будут входить полезные, помогающие здоровому пищеварению продукты.

Желающим сбросить вес следует отказаться от ряда продуктов, чтобы быстрее достичь цели, заявил врач-эндокринолог Арсений Русанов. По словам эндокринолога, при похудении следует исключить из рациона майонез, колбасы, сосиски, макароны, хлеб, жирные молочные продукты, семечки, газировку и алкоголь, передает Nation news.

Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, чем может быть опасно резкое снижение веса.