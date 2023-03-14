Госдума приняла закон об исключительном праве «Почты России» по доставке пенсий наличными

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе приняли в третьем, окончательном чтении закон об исключительном праве «Почты России» по доставке пенсий, выплачиваемых наличными деньгами. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно документу, россияне смогут выбрать любой банк для зачислений на пенсионный счет, однако доставка пенсий наличными денежными средствами (на дому или в кассе) будет осуществляться исключительно организациями федеральной почтовой связи.

Закон вступит в силу 1 мая 2023 года, сообщает сайт Думы.

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