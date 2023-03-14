В Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА рядом с химзаводом

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Сообщения о том, что над Брянской областью был сбит беспилотник, направлявшийся к химическому заводу, являются фейковыми. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила представительница регионального правительства.

В ряде СМИ появилась информация, что в нескольких километрах от Брянского химического завода, в городе Сельцо, российская система «Панцирь» сбила беспилотник, запущенный со стороны Украины.

— Фейк. Снова МиГ летел, — приводит ответ РИА Новости.

В этот же день губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, осколки беспилотного летательного аппарата упали на крышу гаража частного домовладения