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В Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА рядом с химзаводом

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА рядом с химзаводом
Фото: shutterstock

Сообщения о том, что над Брянской областью был сбит беспилотник, направлявшийся к химическому заводу, являются фейковыми. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила представительница регионального правительства.

В ряде СМИ появилась информация, что в нескольких километрах от Брянского химического завода, в городе Сельцо, российская система «Панцирь» сбила беспилотник, запущенный со стороны Украины.

— Фейк. Снова МиГ летел, — приводит ответ РИА Новости.

В этот же день губернатор Белгородской области сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, осколки беспилотного летательного аппарата упали на крышу гаража частного домовладения

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