Ясновидящая Кажетта рассказала, как правильно трактовать сны

Фото: Unsplash

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что трактование снов — это очень индивидуальный процесс, который зависит от многих факторов.

Эксперт посоветовала записывать сновидения. Это поможет лучше понимать, что происходит в подсознании человека. Стоит обращать внимание на эмоции, которые человек испытывал во сне и после пробуждения.

Ясновидящая рассказала, что сны могут содержать символы, которые имеют различные значения в разных культурах и традициях. Изучение символов может помочь лучше понимать, что ваше подсознание пытается вам сообщить.

Стоит также попробовать связать элементы сна с вашей жизнью и опытом, передает слова Ахметжановой Общественная служба новостей. Также экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, почему ясновидящие не знают все о своем будущем и о том, что ждет весь мир.

По ее словам, эзотерик способен увидеть примерное будущее, но в неоднозначном его значении, передает ФАН.

Весна — пора любви и новых открытий. Представителей каких знаков зодиака в марте 2023 года ожидает новый роман, рассказала ясновидящая Кажетта.