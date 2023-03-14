Дептранс Москвы разыграет билеты на экскурсию на ретротрамвае

Фото: transport.mos.ru

В Москве 17 марта состоится первая экскурсия на ретротрамвае «Татра Т2», горожане смогут выиграть на нее билеты. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Первая поездка, как уточняется, станет пробной. По ее результатам станет известно, нужно ли проводить подобные экскурсии в дальнейшем в рамках программы «Метротур».

Исторический вагон «Татра Т2» провезет пассажиров по вечерней Москве от улицы Волочаевской до Чистопрудного бульвара, добавил глава ведомства Максим Ликсутов. По пути пассажиры смогут узнать о развитии трамваев в столице и об истории города.

Также они увидят Спасо-Адроников и Покровский монастыри, Новоспасский мост и Павелецкий вокзал, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В группе «Московский наземный транспорт» проведут конкурс. Десять участников розыгрыша смогут получить по два бесплатных билета на поездку на ретротрамвае.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах обновления парка трамваев в столице до конца 2023 года. По его словам, к декабрю в городе будут ходить только трамваи с низким полом для удобства всех пассажиров.