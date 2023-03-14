В Санкт-Петербурге привили от бешенства каждую вторую собаку

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Более ста тысяч собак в Санкт-Петербурге получили прививки от бешенства. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Санкт‑Петербурга Юрий Андреев.

Он отметил, что ветеринарные службы привили от бешенства больше 160 тысяч собак, то есть каждого второго домашнего пса.

Первыми приводят собак на вакцинацию хозяева, которые регулярно выводят собак на тренировки и подобные мероприятия, передает газета «Петербургский дневник».

На прошлой неделе прокуроры Краснофлотского района Хабаровска приступили к проверке после того, как была опубликована информация о нападении на местную жительницу стаи бродячих собак, передает издание argumenti.ru.

Совет по правам человека при президенте РФ предложил правительству ввести систему учета собак в России и пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба СПЧ.