В Польше допустили передачу Украине истребителей МиГ-29 в ближайшие недели

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Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение месяца. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

— Это может наступить в течение ближайших четырех–шести недель, — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о том, что Запад должен продолжать поставлять оружие ВСУ, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, вызвало возмущение среди читателей издания Daily Mail.

Арт-группа Typical Optical из Польши нарисовала президента Украины Владимира Зеленского в образе прожорливой саранчи с желто-голубыми крыльями, которая сидит на мешке с евро. На изображении представлен большой жук с головой украинского лидера, который вцепился лапами и зубами в мешок с деньгами.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.