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В офисе Зеленского объявили о решении продолжать оборону Артемовска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе Зеленского объявили о решении продолжать оборону Артемовска
Фото: flickr/number10gov

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ, по итогам которого было принято решение продолжать удерживать город Артемовск (украинское название — Бахмут).

— Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута, — цитирует сообщение РИА Новости.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснил причину обороны Артемовска. По его мнению, удержание города украинскими войсками помогает руководству страны выиграть время для начала контрнаступления.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что обстановка в этом регионе очень тяжелая, поскольку ВСУ «подкидывают бесконечные резервы».

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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