Соцопрос по противодействию дистанционному мошенничеству запустили в Москве

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Общественный совет при главном управлении столичной полиции решил помочь ГУ МВД по Москве провести соцопрос по теме того, насколько хорошо москвичи знают, как вести себя в случаях дистанционного мошенничества.

Для участия в опросе необходимо заполнить анкету, зарегистрировавшись на сайте Town.media или установив мобильное приложение «Город новостей». Результаты исследования будут использованы в работе ведомства для борьбы с преступностью.

В январе 2023 года каждое четвертое преступление в Москве относилось к мошенничествам. Также в столицу вернулись финансовые пирамиды. Злоумышленники предлагают жертвам вложить деньги в высокодоходные проекты, обещая высокие выплаты, не соответствующие рыночным реалиям. При этом никакой предпринимательской деятельностью пирамида в этот момент не занимается.