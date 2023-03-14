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Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе

Евгений Жуков
Город
Аэропорт Внуково опроверг сообщения о неопознанных объектах в небе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Неопознанных объектов над аэропортом Внуково не зафиксировано, авиагавань работает в штатном режиме. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмен и задержек запланированных рейсов также нет. Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что над аэропортом Внуково заметили неизвестный беспилотный летательный аппарат.

28 февраля в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер» из-за неопознанного объекта в воздухе. По данным средств массовой информации, в небо над Северной столицей была поднята военная авиация.

Аэропорт Пулково в свою очередь не принимал самолеты. Кроме того, судя по данным сервиса Flightradar, гражданские самолеты временно не приближались к городу.

Позднее в Минобороны сообщили, что в регионе дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО была проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. В учениях были задействованы истребители.

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