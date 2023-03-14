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Американский ведущий Карлсон назвал условия для выхода из кризиса на Украине

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Американский ведущий Карлсон назвал условия для выхода из кризиса на Украине
Фото: shutterstock

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон поделился мнением о том, как должен завершиться конфликт на Украине.

— США должны просто сказать украинцам: «Так, давайте уже все проясним. Крыма вам не видать — это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет», — сказал журналист.

Он уверен, что США в любой момент могут надавить на Украину. Карлсон утверждает, что это позволит остановить конфликт.

Но для этого США сперва необходимо обозначить несколько условий, считает он. Среди них, в частности, невозможность «возвращения Крыма», сказал Карлсон в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast. Также ведущий уверен, что Украину нужно «принудить к миру».

О возможностях выхода из украинского конфликта в беседе с «Вечерней Москвой» высказался офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он уверен, что будущее стоит за дипломатией, проведением переговоров и установлением прочного взаимовыгодного мирового порядка.

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