«Стопроцентно готовят»: Пригожин заявил о скором контрнаступлении ВСУ около Артемовска

Фото: t.me/wagnernew

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе города Артемовска. Об этом во вторник,14 марта, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Стопроцентно готовят. В районе Артемовска планы ВСУ на сегодняшний день — это четыре удара: два удара придутся во фланги плюс два удара, рассекающие нашу группировку, — сказал бизнесмен.

Он также добавил, что украинская армия намерена реализовать маневр, благодаря которому удалось бы отсечь группировку «Вагнера», тем самым сведя к нулю выполняемые ЧВК задачи на данном участке.

В районе Артемовска постоянно находится около 50 тысяч украинских военнослужащих, в том числе в городской черте — 12–20 тысяч, цитирует Пригожина РИА Новости.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объяснил причину обороны Артемовска. По его мнению, удержание города украинскими войсками помогает руководству страны выиграть время для начала контрнаступления.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.