Вдове участника ВОВ пересчитали оплату коммунальных услуг после вмешательства прокуратуры

Единый платежный документ / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Представители Перовской межрайонной прокуратуры помогли вдове участника Великой Отечественной войны добиться перерасчета оплаты коммунальных услуг. Об этом во вторник, 14 марта, рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

До 2017 года женщина 1916 года рождения получала льготу по оплате коммунальных услуг как вдова участника ВОВ. Однако после него оказание меры социальной поддержки прекратили. В результате у пенсионерки появился долг за оплату услуг в размере 300 тысяч рублей.

По сведениям Военного комиссариата Москвы участие мужа женщины в ВОВ подтверждается соответствующей справкой из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и удостоверением к ордену Отечественной войны второй степени.

Перовская межрайонная прокуратура провела проверку и установила факт нарушения при расчете стоимости коммунальных услуг в данном случае. В ГБУ «Жилищник Ивановского района» направили предписание об устранении проблемы. Вдове участника ВОВ произвели перерасчет.

Пенсионерка из Северного Тушино благодаря содействию сотрудников Мосжилинспекции смогла вернуть более 90 тысяч рублей, переплаченных за услуги водоснабжения. Инспекторы установили завышение тарифов с учетом наличия у женщины льгот на оплату коммунальных услуг.