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Президент России Владимир Путин прокомментировал версию о причастности украинских активистов к диверсии на «Северных потоках».

— Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями, — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Недавно издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. Это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и рядом стран ЕС теракта, пояснил он.