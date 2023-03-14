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Путин назвал «чушью» версию о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой

Евгений Жуков
В мире
Путин назвал «чушью» версию о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал версию о причастности украинских активистов к диверсии на «Северных потоках».

— Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями, — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Недавно издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. Это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и рядом стран ЕС теракта, пояснил он.

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