Фото: Минобороны РФ

Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей украинской армии в Артемовске.

— Российские силы вошли в северный промышленный квартал. «Группа Вагнера» находится на заводе «Востокмаш», где в декабре (президент Украины Владимир — прим. «ВМ») Зеленский чествовал украинские войска, — написал он у себя в Twitter.

Репке утверждает, что прорванная российской армией система укреплений была последней надеждой ВСУ на создание прочной линии внутри Артемовска.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска. По его мнению, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

О переброске авиации ВВС Украины в направлении Запорожской области сообщил и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его данным, речь идет о советских истребителях и вертолетах.