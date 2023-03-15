Таксиста задержали в Подмосковье за кражу более 200 тысяч рублей со счета пассажира

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции в Московской области задержали водителя такси за кражу более 200 тысяч рублей со счета пассажира. Об этом во вторник, 14 марта, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть обратился 29-летний местный житель с заявлением о том, что водитель такси в городе Дзержинский похитил с его банковского счета более 200 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 28-летний житель Балашихи. Правоохранители установили, что водитель такси, который получил доступ к мобильному приложению одного из банков, совершил со счета заявителя несколько переводов на свои счета в микрофинансовых организациях.

В отношении злоумышленника возбудили дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

14 марта сообщалось, что в Подмосковье банда домушников ограбила пять домов. Группа злоумышленников орудовала на территории поселков в Одинцовском городском округе. Они отжимали двери или оконные рамы у частных домов, проникали внутрь и уносили деньги, ювелирные изделия, электронику и другие ценные вещи.