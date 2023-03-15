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Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ветеранами и школами прошла в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ветеранами и школами прошла в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Московским городским советом ветеранов и столичным департаментом образования и науки. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Десять лет мы работаем над единением молодежи и старшего поколения. Ведь что такое ветеран? Это человек, который несет с собой лучшие традиции общества. И задача сегодняшних ветеранов передать молодежи все лучшее, что было у наших отцов и дедов, — отметил председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков.

Во время церемонии также наградили представителей городского совета ветеранов и межрайонных советов директоров образовательных организаций.

Накануне в Музее Победы открылась выставка «Сильные духом», которая рассказывает о подвигах партизан и артиллеристов в годы Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли более 50 раритетов, которые передали школьные музеи из Москвы и Ростова-на-Дону. Гости музея увидят личные вещи героев войны, фотографии военных лет, документы, печатные издания, модели артиллерийских орудий.

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