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Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев под Артемовском

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев под Артемовском
Фото: president.gov.ua

Украинские военнослужащие не забирают тела своих погибших солдат под Артемовском. Об этом в среду, 15 марта, сообщил один из бойцов ЧВК «Вагнер».

Он показал тела украинских военных, которые участвовали в обороне населенного пункта Берховка, и отметил, что ВСУ не планируют забирать их или обменивать.

— Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, — сказал боец «Вагнера».

Также он добавил, что российская сторона не препятствует обмену телами погибших и предпочитает вести спецоперацию честным путем, пишет РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска. По его мнению, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

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