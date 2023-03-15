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Марочко заявил, что насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Марочко заявил, что насильно мобилизованных украинцев свозят под Купянск
Фото: kyivcity.gov.ua

Принудительно мобилизованных украинцев свозят в район города Купянск Харьковской области, зачастую эти мужчины находятся в наручниках и к ним применяется насилие. Об этом в среду, 15 марта, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В район Купянска свозят украинских мобилизованных, которых принудительно включили в состав вооруженных формирований Украины. Привозят их на специализированном автотранспорте, зачастую в наручниках, — сказал он.

Марочко отметил, что большинство мужчин одеты не по сезону и прибывают в домашней одежде. По его словам, киевские силовики в обратном направлении вывозят людей, одетых в украинскую военную форму, передает РИА Новости.

Накануне Марочко заявил о вербовке на Украине женщин (химиков и биологов) для отправки на спецоперацию. Наиболее востребованными являются женщины в возрасте от 22 до 45 лет, а те, кто подписал контракт, сразу отправляются на фронт.

По словам солдата ВСУ, который сдался в плен под Авдеевкой, украинские власти отправляют бойцов в зону спецоперации спустя два дня после подготовки, а заключения медкомиссии о негодности игнорируются. Он также рассказал, что в первый день новобранцам объясняют, как налаживать турникеты и раскладывать мины, а на второй — учат стрелять из АК-74 и кидать гранаты.

В свою очередь один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военнослужащие не забирают тела своих погибших солдат под Артемовском.

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