Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного художника РФ Бориса Мессерера. Поздравительная телеграмма была размещена на официальном сайте мэра и правительства столицы в среду, 15 марта.

— Выдающийся художник и сценограф, вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры и приумножение традиций классического театрально-декорационного искусства. Ваши оригинальные художественные замыслы нашли блестящее воплощение в оформлении спектаклей ведущих театров Москвы, способствовали успеху постановок у столичной публики, — говорится в поздравительной телеграмме.

Борис Мессерер родился 15 марта 1933 года в Москве. Он является автором сценографии в более чем 150 драматических, балетных и оперных спектаклях, поставленных в Московском театре «Современник», Московском художественном академическом театре имени Чехова, Большом театре России, Московском академическом театре сатиры и других. Также Мессерер создавал костюмы для ансамблей народного танца, работал художником-мультипликатором, оформлял выставки и книги, занимался графикой, инсталляцией, живописью и коллажем.

Он удостоен большого количества наград, среди которых золотая медаль Российской академии художеств, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Дружбы, а также ордена Почета.

8 марта Сергей Собянин поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.