Психотерапевт Крашкина объяснила, почему людям нравится знакомиться в Сети

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Одной из причин, почему люди предпочитают чаще знакомиться в соцсетях, стала пандемия коронавируса. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Она пояснила, что в период пандемии большое количество людей оказались на дистанционной работе, уровень личного общения был практически сведен к нулю.

По словам специалиста, сейчас наблюдается тенденция роста числа онлайн-знакомств. Помимо ковидной пандемии, это также связано с ограничением выбора возможных кандидатов на роль второй половинки в том рабочем коллективе, где находится человек.

Она добавила, что интернет-знакомства также позволяют стирать расстояние между людьми, передает РИАМО.

При этом есть опасность нарваться на мошенника при онлайн-знакомстве. Так, жительница Приморского края познакомилась с мужчиной в социальных сетях и планировала создать с ним семью. Но позже мошенник стал часто угрожать девушке и требовать от нее денег, из-за чего ей пришлось брать кредиты, передает ФАН.

Чаще всего вымогатели в интернете пользуются той информацией, которую потерпевшие высылают им самостоятельно. Об этом на пресс-конференции, проходившей в редакции «Вечерней Москвы», сообщил заместитель начальника 12-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по столице Владимир Прасолов.