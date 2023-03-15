Мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД в Подмосковье

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В Подмосковье мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Заря в Балашихе. Злоумышленник подбежал к машине, в которой сидел инспектор, открыл дверь и несколько раз ударил полицейского в грудь. После этого нападавший попытался скрыться в подъезде жилого дома, но был задержан.

Сотрудника Госавтоинспекции спасла толстая куртка, он получил лишь незначительное ранение.

Примечательно, что полицейский был одет в гражданскую одежду. Как сообщил «МК», нападавшего он никогда до этого не видел. В произошедшем разбираются правоохранительные органы.

Другой похожий случай произошел в подмосковном Домодедове. Мужчина сперва напал на охранника парка с ножом и серьезно его ранил, а после бросился на инспектора ГИБДД. Злоумышленник был остановлен при помощи табельного оружия и задержан.