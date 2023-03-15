Пять человек погибли в результате наводнений в Турции

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Наводнения в Турции унесли жизни пяти человек, еще несколько — пропали без вести. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в эфире телеканала Tvnet.

Трагедия произошла в провинциях Шанлыурфа и Адыяман, ее причиной стал обильный дождь. В результате была затоплена больница, все занятия в школах отменили.

По словам мэра муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидина Беязгюль, есть сообщения о пропавших без вести, однако данная информация пока не подтверждается.

В начале декабря в результате проливных дождей в Киншасе в Республике Конго погибли 120 человек. Вследствие вызванных дождями наводнений и оползней целые кварталы мегаполиса, население которого превышает 15 миллионов человек, оказались затопленными, разрушены дома и дороги.

В конце ноября прошлого года астролог Светлана Драган рассказала, что в ближайшие годы природные катаклизмы заставят некоторую часть населения планеты покинуть привычное место жительства ради своего спасения. По словам специалиста, подобные природные потрясения могут быть связаны с водной стихией, а также с глобальными климатическими изменениями в мире.