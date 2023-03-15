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Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

Никита Худяков
В мире
Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой
Фото: shutterstock

Папа Римский Франциск выразил беспокойство в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

— Я думаю о православных монахах Киевской лавры. Я прошу вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места, — сказал Франциск.

По его словам, священнослужители и монахи являются поддержкой Божьего народа, к какой бы конфессии они ни принадлежали, передает РИА Новости.

Украинский министр культуры Александр Ткаченко накануне заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут оставаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую украинскую Православную церковь.

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что предложение украинского Минкульта перейти монахам Киево-Печерской лавры в раскольническую православную церковь доказывает отсутствие свободы вероисповедания в Киеве.

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