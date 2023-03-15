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Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Зализнянское

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Зализнянское
Фото: t.me/wagnernew

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зализнянское, расположенное под Артемовском. Об этом в среду, 15 марта, сообщил основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

— При отсутствии боеприпасов, при снарядном голоде, в тяжелейших боях, штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ВМ). Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское, — приводит слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

8 марта основатель «ЧВК» Вагнер сообщил, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение города российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

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