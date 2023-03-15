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Приметы и советы

Столичный производитель светопрозрачных конструкций увеличил выпуск продукции на 11 процентов за полгода

Полина Пашкина
Город
Столичный производитель светопрозрачных конструкций увеличил выпуск продукции на 11 процентов за полгода
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московский производитель пластиковых и алюминиевых конструкций «Райтер» за полгода смог увеличить выпуск продукции на 11 процентов. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Добиться такого результата производителю удалось благодаря участию в первом этапе национального проекта «Производительность труда». Экономический эффект от этого превысил 110 миллионов рублей.

При помощи инструментов бережливого производства удалось повысить производительность. Единую линию механической обработки разделили на две, чтобы решить проблему неоптимального расположения станков, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря этому время совершения операций сократилось на 68 процентов, а длительность смены уменьшилась на треть, что позволило исключить переработки сотрудников.

Участие в национальном проекте «Производительность труда» приняла также столичная торгово-производственная компания «Икорный». Производитель смог ускорить рабочие процессы.

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