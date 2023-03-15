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CNN: Инцидент с беспилотником может изменить мнение США о помощи Украине

Никита Худяков
В мире
CNN: Инцидент с беспилотником может изменить мнение США о помощи Украине
Фото: Unsplash

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море может усилить в США поддержку мнения о том, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности. Об этом в среду, 15 марта, сообщает телеканал CNN.

— (После инцидента с беспилотником — прим. «ВМ») предупреждения (бывшего президента Штатов Дональда) Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку, — говорится в материале.

Отмечается, что возможный претендент на пост главы страны Рон Десантис и экс-президент США Дональд Трамп дают понять, что поддержка Украины может быть «под угрозой» в случае их избрания. Уточняется, что произошедшее ведет к сценарию прямого столкновения между войсками России и США.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Украина Черное море Россия США Беспилотники
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