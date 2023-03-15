Песков заявил, что отношения США и РФ находятся в низшей точке после инцидента в Черном море

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Отношения между США и Россией после инцидента с беспилотником находятся в низшей точке и весьма плачевном состоянии. Об этом в среду, 15 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее, в нем описаны обстоятельства произошедшего. Что касается двухсторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии, — передает слова Пескова РИА Новости.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.