Newsweek: В США обеспокоены, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА

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Если Россия решит поднять обломки сбитого над Черным морем беспилотника MQ-9, то получит доступ к американским технологиям. Об этом в среду, 15 марта, заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман.

— Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями, — приводит его слова Newsweek.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России заявили, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину уже доложили об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне между США и Россией не было.