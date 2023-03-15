В Белом доме заявили, что США вряд ли смогут достать обломки БПЛА из Черного моря

Фото: Whitehouse

Соединенные Штаты пока не смогли достать обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, который потерпел крушение в акватории Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. Об этом в среду, 15 марта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

— Я не уверен, что мы сможем достать его, — приводит его слова ТАСС.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России заявили, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину уже доложили об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне между США и Россией не было.