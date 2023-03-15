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Военный эксперт Дандыкин: Борьба за Артемовск близка к завершению

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военный эксперт Дандыкин: Борьба за Артемовск близка к завершению
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Несмотря на то, что Киев продолжить перебрасывать в Артемовск все больше подкреплений, борьба за город уже близка к завершению. Такое мнение высказал в среду, 15 марта, военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас понятно, что у украинских частей в Артемовске дела обстоят плохо. У них осталось свободным небольшое горло, через которое они могут подбрасывать подкрепления и боеприпасы в город, — заявил он.

По словам Дандыкина, после заявления президента Украины Владимира Зеленского ВС РФ надо быть внимательными и следить за флангами. По разным оценкам, сейчас в городе находится от 12 до 20 тысяч украинских солдат, передают слова эксперта «Известия».

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска. По его мнению, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

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