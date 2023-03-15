Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Евгений Белоусов
Общество
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров страны незамедлительно реагировать на любые нарушения прав несовершеннолетних граждан. Об этом он заявил в среду, 15 марта, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

— В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

Также Владимир Путин призвал прокуроров внимательно следить за выплатой зарплат и пособий гражданам. Президент подчеркнул, что защита прав и свобод россиян является базовым принципом развития страны.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным может состояться в этом году. При этом пресс-секретарь главы страны не исключил того, что ее могут совместить с большой пресс-конференцией.

Кроме того, глава государства проведет несколько мероприятий в пятницу, 18 марта, в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Песков отметил, что предполагается субстантивное совещание. Оно пройдет накануне годовщины.

Генпрокуратура Россия Владимир Путин Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте