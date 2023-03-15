Госдума приняла закон, позволяющий осужденным к принудительным работам трудиться у ИП

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Государственная дума России приняла закон, позволяющий приговоренным к принудительным работам осужденных трудиться у индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение было принято в среду, 15 марта.

Закон, вносящий поправки в статью 60.7 Уголовно-исправительного кодекса (УИК) России, был принят на пленарном заседании. В частности, теперь приговоренные к принудительным работам могут трудиться у индивидуальных предпринимателей. Ранее осужденные могли отбывать наказание только в местах организационно-правовой формы.

Кроме того, из статьи 60.2 УИК исключен пункт о следовании под конвоем к месту проведения работ, передает ТАСС.

В начале марта глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому заключенных смогут отправлять в колонии других регионов для трудоустройства. Отмечается, что работа является в том числе и одной и составляющих отбывания наказания.