При обстреле украинскими войсками Донецка пострадал ребенок

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мальчик 2015 года рождения. Об этом в среду, 15 марта, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по улице Белостокской получил ранение мальчик 2015 года рождения, — написал он в воем Telegram-канале.

По словам мэра Донецка, украинские войска выпустили по Куйбышевскому району в общей сложности 11 снарядов калибром 155 миллиметров.

Недавно Кулемзин заявил, что ситуация в Донецке остается крайне тяжелой, украинские военные обстреливают практически все районы города. Так, Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы постоянно подвергаются плотным обстрелам.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске занимаются перевозкой боеприпасов на медицинском транспорте под знаком Красного Креста. Также украинские формирования используют машины медицинской помощи для перемещения своих подразделений.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.