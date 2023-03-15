Остин: США будут летать там, где позволяет международное право

Фото: flickr/secdef

США и дальше будут летать там, где это позволяет международное право. Об этом в среду, 15 марта, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

— Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально, — заявил Остин.

По его словам, действия российских пилотов были «рискованными и небезопасными», передает ТАСС.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Позднее стало известно, что Госдеп США намерен провести переговоры с Россией по поводу инцидента. Подчеркивается, что Соединенные Штаты продолжат полеты в данном регионе, несмотря на ситуацию со сбитым беспилотником.

В Минобороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, а затем он столкнулся с водной поверхностью. В среду, 15 марта, стало известно о том, что об инциденте доложили президенту России Владимиру Путину.