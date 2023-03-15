Мишустин оценил предложения отменить ЕГЭ

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Перед обсуждением возможности отмены в России ЕГЭ необходимо тщательно взвесить все возможные варианты. Об этом в среду, 15 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей, надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть, — передает слова Мишустина ТАСС.

Согласно данным опроса сервиса SuperJob, две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен необходимо отменить. За отказ от ЕГЭ высказались 66 процентов опрошенных.

В начале марта в Рособрнадзоре заявили, что в России не собираются отменять ЕГЭ после выхода страны из Болонской системы. Руководитель ведомства напомнил, что экзамен не является частью указанной системы.

21 февраля президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет.

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».