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Приметы и советы

Мишустин оценил предложения отменить ЕГЭ

Евгений Белоусов
Общество
Мишустин оценил предложения отменить ЕГЭ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Перед обсуждением возможности отмены в России ЕГЭ необходимо тщательно взвесить все возможные варианты. Об этом в среду, 15 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Насчет ЕГЭ, отмены или каких-то других вещей, надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть, — передает слова Мишустина ТАСС.

Согласно данным опроса сервиса SuperJob, две трети россиян считают, что Единый государственный экзамен необходимо отменить. За отказ от ЕГЭ высказались 66 процентов опрошенных.

В начале марта в Рособрнадзоре заявили, что в России не собираются отменять ЕГЭ после выхода страны из Болонской системы. Руководитель ведомства напомнил, что экзамен не является частью указанной системы.

21 февраля президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырех до шести лет.

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».

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