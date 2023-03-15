Зеленский уволил глав трех областных военных администраций

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановления об увольнении нескольких глав военных администраций, в частности, руководителя подконтрольной Киеву части Луганской народной республики. Соответствующие документы опубликовали на сайте президента в среду, 15 марта.

— Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению, — цитирует текст документа РИА Новости.

В других указах сообщается, что Максима Марченко освободили от должности главы Одесской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению. Кроме того, свой пост покинул глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий.

В начале марта глава государства уволил нескольких высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины. Так, указом украинского президента был уволен заместитель председателя спецслужбы Александр Якушев. Помимо него, свои посты покинули начальник управления ведомства в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий.