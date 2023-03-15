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Мишустин: Создание Фонда поддержки участников спецоперации идет полным ходом

Евгений Жуков
Общество
Мишустин: Создание Фонда поддержки участников спецоперации идет полным ходом
Фото: Правительство РФ

Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО), создать который поручал президент России Владимир Путин, на сегодняшний день формируется полным ходом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 15 марта, на встрече с фракцией КПРФ.

— То поручение президента, он дал в послании (Федеральному собранию — прим. «ВМ»), о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом, — подчеркнул глава кабинета министров.

Отделения организации будут открыты во всех российских регионах. Мишустин также отметил, что основной функцией данного фонда будет оказание специализированной помощи россиянам, принимавшим участие в специальной военной операции, передает Telegram-канал Правительства РФ.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В ходе своего обращения глава государства предложил ряд инициатив в сфере социальной политики России. «Вечерняя Москва» собрала самые важные из них.

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