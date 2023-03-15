Мишустин: Создание Фонда поддержки участников спецоперации идет полным ходом
Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО), создать который поручал президент России Владимир Путин, на сегодняшний день формируется полным ходом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 15 марта, на встрече с фракцией КПРФ.
— То поручение президента, он дал в послании (Федеральному собранию — прим. «ВМ»), о создании Фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идет полным ходом, — подчеркнул глава кабинета министров.
Отделения организации будут открыты во всех российских регионах. Мишустин также отметил, что основной функцией данного фонда будет оказание специализированной помощи россиянам, принимавшим участие в специальной военной операции, передает Telegram-канал Правительства РФ.
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В ходе своего обращения глава государства предложил ряд инициатив в сфере социальной политики России. «Вечерняя Москва» собрала самые важные из них.