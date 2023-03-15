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Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. Об этом в среду, 15 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков, — написал Рогов.

Позднее политик добавил, что атака была успешно отбита. Часть боевиков уничтожена, а территория сохранена, отметил Рогов в своем Telegram-канале.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинское военно-политическое руководство готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта. Однако власти региона не осведомлены, какого характера они будут.

Украинское правительство на самом деле планирует контрнаступление по нескольким направлениям. И Запад во главе с США сделал на него ключевую ставку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.