Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов: ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку боем в Пологовском районе Запорожской области. Об этом в среду, 15 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков, — написал Рогов.

Позднее политик добавил, что атака была успешно отбита. Часть боевиков уничтожена, а территория сохранена, отметил Рогов в своем Telegram-канале.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинское военно-политическое руководство готовится к активизации боевых действий в 20-х числах марта. Однако власти региона не осведомлены, какого характера они будут.

Украинское правительство на самом деле планирует контрнаступление по нескольким направлениям. И Запад во главе с США сделал на него ключевую ставку. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, военный волонтер Алексей Живов.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с книги

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему разглашение врачебной тайны за деньги в обычной жизни остается незамеченным

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Карманные деньги тоже счет любят: нужны ли детям уроки финансовой грамотности

Все мнения
О проекте