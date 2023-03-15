Глава Пентагона Остин отказался считать сдачу Артемовска поражением для Киева

Фото: flickr/secdef

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам решать, продолжать или нет оборону города Артемовска, но его потеря не будет означать поражение ВСУ. Об этом в среду, 15 марта, высказался глава Пентагона Ллойд Остин.

— Говоря о важности Артемовска, я бы сказал, что Зеленский ведет этот бой. Именно он должен понимать, что важно, а что нет для его армии — нужно ли ей отступить или оставаться в городе. Если он примет решение отступить, то это не будет означать, что конфликт проигран, — сказал он.

По словам главы американского оборонного ведомства, задача Соединенных Штатов в данной ситуации — продолжать поддерживать Украину, чтобы «приблизить ее победу», передает РБК.

Окружение российскими силами ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением всей обороны Украины. Такое мнение высказал 15 марта бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, к нынешнему тяжелому положению ВСУ привела острая нехватка продовольствия, боеприпасов и медикаментов.