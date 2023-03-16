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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 16 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 16 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В четверг, 16 марта, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0–плюс 2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне плюс 1–минус 2 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 100 процентов, передает портал «Метеоновости».

Эта среда в Москве стала третьей по теплу среди 15 марта XXI века, воздух прогрелся почти до десяти градусов тепла. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в прошлом веке подобный уровень тепла 15 марта был всего один раз.

Весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания. Слякоть и перепады температур — подходящие условия для их распространения. Как не простудиться, когда вокруг все тает, и какие болезни можно подхватить, «ВМ» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой.

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