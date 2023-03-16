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В Москве стали реже угонять автомобили

Степан Жирнов
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В Москве стали реже угонять автомобили
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Количество краж автомобилей в столице сократилось на 40 процентов с начала года. Об этом руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 марта.

По ее словам, за январь и февраль 2023 года было совершено 59 краж автомобилей, что на 41 процент меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Также сильно меньше стали хулиганить и похищать деньги с банковских счетов: на 25 и 19 процентов соответственно.

Всего за отчетный период было совершено 21088 преступлений. Самым опасным округом остается ЦАО: на его территории совершено 3019 правонарушений. Следом с отметками в 2162 и 2197 идут ВАО и ЮВАО.

Самыми же безопасными территориями остаются Зеленоград и Новая Москва. С начала года в этих округах были совершены 475 и 757 преступлений соответственно.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что в Москве сократилось количество совершаемых преступлений.

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