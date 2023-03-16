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Учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к началу учебного года

Никита Худяков
Общество
Учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к началу учебного года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Новый учебник истории для школ с разделом про специальную военную операцию (СВО) на Украине будет готов к началу учебного года. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

— Сейчас идет работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов, — передает его слова ТАСС.

19 января министр просвещения заявил, что участники специальной военной операции смогут преподавать в школах после переподготовки.

В конце декабря прошлого года глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

Также первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы. В настоящее время идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для преподавателей и учеников с полезным контентом.

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