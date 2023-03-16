Москвичи смогут освоить популярные офисные программы в центрах «Моя карьера»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жители Москвы смогут получить практические навыки работы с компьютером в специализированных центрах занятости «Моя карьера». Об этом в четверг, 16 марта, сообщила заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Тренинги для горожан будут бесплатными. Жители столицы смогут научиться работать с текстовыми документами и электронной почтой.

— Умение пользоваться прикладными офисными программами — необходимость для успешного трудоустройства, — приводят слова Лотвановой на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия будут особенно актуальны для соискателей старшего возраста и женщин, которые хотят вернуться на работу после долгого декретного отпуска.

Для участия во всех уроках как очного, так и онлайн-формата необходима предварительная регистрация.

Специалисты столичной службы занятости населения также могут помочь в повышении квалификации или получении новой профессии. Для этого москвичам необходимо обратиться к ним по интересующему направлению. Продолжительность занятий варьируется от одной недели до трех месяцев. Доступен как очный, так и очно-заочный формат обучения.