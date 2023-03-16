Пушилин: Киев не собирается выводить войска из Артемовска

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Украинское военно-политическое руководство не планирует выводить свои войска из города Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 16 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения, а для (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского — спасать, — подчеркнул глава региона.

Пушилин также добавил, что обстановка в упомянутом городе по-прежнему остается сложной. При этом накопление подразделений украинской армии в Часов Яре не воспрепятствует российским войскам, продолжил политик.

По его словам, единственная дорога для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске находится под огневым контролем частной военной компании «Вагнер». По этой причине, противнику сейчас крайне затруднительно доставлять боеприпасы, продовольствие и подвозить подкрепление, рассказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут армию Украины после потери Артемовска. Как отметил специалист, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.