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Песков: В Кремле сожалеют о стремлении Финляндии вступить в НАТО

Никита Худяков
В мире
Песков: В Кремле сожалеют о стремлении Финляндии вступить в НАТО
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия выражает сожаление в связи со стремлением Финляндии вступить в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Об этом в четверг, 16 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе... Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никаким образом. У нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией, — передает слова Пескова РИА Новости.

Во время недавней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Джо Байден рассказал, что предупреждал российского лидера Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в альянс.

О намерении Финляндии вступить в НАТО без Швеции 24 января заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Однако он отметил, что пока рано говорить о подобном решении.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет для России три ключевые угрозы. О них «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Финляндия Дмитрий Песков Россия НАТО
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